İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 16. haftasında Manchester City ve Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayımlanacak. Dev maçı Anthony Taylor yönetecek.Manchester City'nin muhtemel 11'i şu şekilde;Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, İlkay Gündoğan, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Jeremy Doku, Erling Haaland.Manchester United'ın muhtemel 11'i şu şekilde;Andre Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Höjlund.Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, son 10 resmi maçında sadece 1 galibiyet aldı. Zirve yarışının uzağında kalmaya başlayan Manchester City, 27 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United ise teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki ilk derbisine çıkacak. Ligin 13. sırasında yer alan Manchester United, Premier Lig'de 15 maçta 19 puan toplayabildi.