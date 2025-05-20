Manchester City, Kerkez yarışına dahil oldu!

Manchester City, Bournemouth'un 45 milyon sterlin değer biçtiği sol bek Milos Kerkez için devreye girdi. Uzun süredir Liverpool'un favori olarak görüldüğü transferde City'nin de resmi temaslara başlamasıyla iki dev kulüp arasında rekabet kızıştı.



GUARDIOLA İSTİYOR



İNEWS'in haberine göre, 21 yaşındaki Macar oyuncu, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Oyuncunun Anfield'a sıcak baktığı bilinse de Liverpool henüz resmi teklif sunmadı. Bu da City için fırsat kapısı araladı. Pep Guardiola, Gvardiol'u stoperde kullanması sonrası yeni bir sol bek arayışında.



KERKEZ LIVERPOOL TEKLİF YAPARSA SEÇECEK



Haberde Macar sol bekin Liverpool'un resmi teklif yapması durumunda düşünmeden tercih edeceği aktarıldı.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon 39 maçta forma giyen gözde oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



