Manchester City, Haaland ile yarışa tutundu

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manchester City, Haaland ile yarışa tutundu
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11 Mart 2023 23:06
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 yendi.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada penaltıdan Erling Haaland attı.

Norveçli yıldız bu sezon ligdeki 28. golünü kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda kaldı.

63 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, yarın başkent derbisinde Fulham'a konuk olacak.

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