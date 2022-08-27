İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen, 4-2'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Crystal Palece, 4. dakikada John Stones ve 21. dakikada Joachim Andersen'in golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Manchester City, ikinci yarıda 53. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi. Bu dakikadan sonra Erling Haaland sahneye çıktı. Norveçli yıldız, 62, 70 ve 81. dakikada attığı gollerle takımının sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasınıo sağladı.



Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Crystal Palace, Brentford'u ağırlayacak.





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