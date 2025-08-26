Manchester City, Donnarumma için Ederson'u bekliyor!

Manchester City, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma için görüşmelerde ilerleme kaydediyor.



Fransız ekibi, daha önce 50 milyon Euro talep etmişti ancak bu rakam 30-35 milyon Euro seviyelerine indi.



EDERSON'UN AYRILIĞI BEKLENİYOR



İtalyan kaleci, Manchester City projesine katılmaya hazır. Ancak transferin gerçekleşmesi için Ederson'un ayrılığı gerekiyor. Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray ile temasların sürdüğü de vurgulandı.



