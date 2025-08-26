26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Manchester City, Donnarumma için Ederson'u bekliyor!

Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini sonlandırmak için Ederson'un takımdan ayrılmasını bekliyor.

Manchester City, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma için görüşmelerde ilerleme kaydediyor.

Fransız ekibi, daha önce 50 milyon Euro talep etmişti ancak bu rakam 30-35 milyon Euro seviyelerine indi.

EDERSON'UN AYRILIĞI BEKLENİYOR

İtalyan kaleci, Manchester City projesine katılmaya hazır. Ancak transferin gerçekleşmesi için Ederson'un ayrılığı gerekiyor. Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray ile temasların sürdüğü de vurgulandı.

