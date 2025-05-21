20 Mayıs
M.City-Bournemouth
3-1
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
4-2
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
4-2
20 Mayıs
Aasane-Viking
0-7
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
1-3
20 Mayıs
Bryne-KFUM
0-2
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
4-3
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
8-7
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
2-3UZS
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
0-0

Manchester City'den Şampiyonlar Ligi yolunda kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

calendar 20 Mayıs 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Şampiyonlar Ligi yolunda kritik galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadelede gol perdesi 14. dakikada Omar Marmoush'un kaydettiği şık golle açıldı. Manchester City'de Bernardo Silva38. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk devre Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

67. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic kırmızı kart görürken 73. dakikada da Bournemouth'tan Lewis Cook oyundan atıldı ve iki takım da 10 kişi kaldı.

Dakikalar 89'u gösterirken Nico Gonzalez, Manchester City'nin üçüncü golünü kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Böylece Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı.

DE BRUYNE VEDA ETTİ

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne ise Etihad'daki son maçına çıktı. Manchester City taraftarları, Kevin De Bruyne'ye özel bir koreografiyle veda etti.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'ndaki veda maçında futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Bournemouth karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Belçikalı yıldız, ilk yarıda kaçırdığı net fırsatla geceye damga vurdu.

Maçın henüz ilk yarısında, Omar Marmoush'un ceza sahası dışından yaptığı ortayla buluşan De Bruyne, altı pasın içinden boş kaleye sol ayağıyla vurdu. Ancak şutunda top üst direkten geri döndü. Bu şok edici kaçan gol, stadyumda derin bir sessizlik yarattı.

Pep Guardiola, kenarda adeta donakaldı, ellerini başının arasında birleştirerek hayal kırıklığını gizleyemedi.

33 yaşındaki yıldız, 69. dakikada yerini Nico Gonzaleze bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı. 


BİR DEVİR SONA ERDİ

Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.



RODRI GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Manchester City'den çapraz bağ sakatlığından dönen Rodri, 9 ayın ardından maçın 83. dakikasında oyuna girdi.

CITY, 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu galibiyetin ardından 68 puanla üçüncü sıraya yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, ligdeki son maçında Fulham'a konuk olacak. 53. puanda kalan ve 11. sırada konumlanan Bournemouth ise son maçta Leicester City'yi ağırlayacak.

İlk 5 sıradaki takım gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.