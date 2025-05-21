🤦‍♂️NELER OLUYOR BÖYLE!



📽️Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçında yakın mesafeden topu direğe nişanladı. pic.twitter.com/YZUd1ssV8y



— Sporx (@sporx) May 20, 2025

👏 Manchester City tribünleri, alkışlarla Kevin de Bruyne'ye veda etti. pic.twitter.com/AgWbdsVSpM



— Sporx (@sporx) May 20, 2025

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u konuk etti.Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.Mücadelede gol perdesi 14. dakikadaun kaydettiği şık golle açıldı. Manchester City'de38. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk devre Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.67. dakikada Manchester City'denkırmızı kart görürken 73. dakikada da Bournemouth'tanoyundan atıldı ve iki takım da 10 kişi kaldı.Dakikalar 89'u gösterirkenManchester City'nin üçüncü golünü kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 90+6'da'dan geldi. Böylece Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı.Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olanise Etihad'daki son maçına çıktı. Manchester City taraftarları, Kevin De Bruyne'ye özel bir koreografiyle veda etti.Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'ndaki veda maçında futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Bournemouth karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Belçikalı yıldız, ilk yarıda kaçırdığı net fırsatla geceye damga vurdu.Maçın henüz ilk yarısında, Omar Marmoush'un ceza sahası dışından yaptığı ortayla buluşan De Bruyne, altı pasın içinden boş kaleye sol ayağıyla vurdu. Ancak şutunda top üst direkten geri döndü. Bu şok edici kaçan gol, stadyumda derin bir sessizlik yarattı.Pep Guardiola, kenarda adeta donakaldı, ellerini başının arasında birleştirerek hayal kırıklığını gizleyemedi.33 yaşındaki yıldız, 69. dakikada yerini Nico Gonzaleze bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı.Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.Öte yandan Manchester City'den çapraz bağ sakatlığından dönen, 9 ayın ardından maçın 83. dakikasında oyuna girdi.Bu galibiyetin ardından 68 puanla üçüncü sıraya yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, ligdeki son maçında Fulham'a konuk olacak. 53. puanda kalan ve 11. sırada konumlanan Bournemouth ise son maçta Leicester City'yi ağırlayacak.İlk 5 sıradaki takım gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.