İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.
Mücadelede gol perdesi 14. dakikada Omar Marmoush'un kaydettiği şık golle açıldı. Manchester City'de Bernardo Silva38. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk devre Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Dakikalar 89'u gösterirken Nico Gonzalez, Manchester City'nin üçüncü golünü kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Böylece Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı.
DE BRUYNE VEDA ETTİ
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne ise Etihad'daki son maçına çıktı. Manchester City taraftarları, Kevin De Bruyne'ye özel bir koreografiyle veda etti.
BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'ndaki veda maçında futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Bournemouth karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Belçikalı yıldız, ilk yarıda kaçırdığı net fırsatla geceye damga vurdu.
Maçın henüz ilk yarısında, Omar Marmoush'un ceza sahası dışından yaptığı ortayla buluşan De Bruyne, altı pasın içinden boş kaleye sol ayağıyla vurdu. Ancak şutunda top üst direkten geri döndü. Bu şok edici kaçan gol, stadyumda derin bir sessizlik yarattı.
Pep Guardiola, kenarda adeta donakaldı, ellerini başının arasında birleştirerek hayal kırıklığını gizleyemedi.
BİR DEVİR SONA ERDİ
Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.
RODRI GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Manchester City'den çapraz bağ sakatlığından dönen Rodri, 9 ayın ardından maçın 83. dakikasında oyuna girdi.
CITY, 3. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından 68 puanla üçüncü sıraya yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, ligdeki son maçında Fulham'a konuk olacak. 53. puanda kalan ve 11. sırada konumlanan Bournemouth ise son maçta Leicester City'yi ağırlayacak.
İlk 5 sıradaki takım gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.
Mücadelede gol perdesi 14. dakikada Omar Marmoush'un kaydettiği şık golle açıldı. Manchester City'de Bernardo Silva38. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk devre Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
67. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic kırmızı kart görürken 73. dakikada da Bournemouth'tan Lewis Cook oyundan atıldı ve iki takım da 10 kişi kaldı.
OMAR MARMOUSH, SEN NE YAPTIN! 😵💫pic.twitter.com/3iQQrdIg6r
— Sporx (@sporx) May 20, 2025
Dakikalar 89'u gösterirken Nico Gonzalez, Manchester City'nin üçüncü golünü kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Böylece Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı.
DE BRUYNE VEDA ETTİ
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne ise Etihad'daki son maçına çıktı. Manchester City taraftarları, Kevin De Bruyne'ye özel bir koreografiyle veda etti.
BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'ndaki veda maçında futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Bournemouth karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Belçikalı yıldız, ilk yarıda kaçırdığı net fırsatla geceye damga vurdu.
Maçın henüz ilk yarısında, Omar Marmoush'un ceza sahası dışından yaptığı ortayla buluşan De Bruyne, altı pasın içinden boş kaleye sol ayağıyla vurdu. Ancak şutunda top üst direkten geri döndü. Bu şok edici kaçan gol, stadyumda derin bir sessizlik yarattı.
Pep Guardiola, kenarda adeta donakaldı, ellerini başının arasında birleştirerek hayal kırıklığını gizleyemedi.
33 yaşındaki yıldız, 69. dakikada yerini Nico Gonzaleze bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı.
🤦♂️NELER OLUYOR BÖYLE!
📽️Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçında yakın mesafeden topu direğe nişanladı. pic.twitter.com/YZUd1ssV8y
— Sporx (@sporx) May 20, 2025
👏 Manchester City tribünleri, alkışlarla Kevin de Bruyne'ye veda etti. pic.twitter.com/AgWbdsVSpM
— Sporx (@sporx) May 20, 2025
BİR DEVİR SONA ERDİ
Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.
RODRI GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Manchester City'den çapraz bağ sakatlığından dönen Rodri, 9 ayın ardından maçın 83. dakikasında oyuna girdi.
CITY, 3. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından 68 puanla üçüncü sıraya yükselen Pep Guardiola'nın ekibi, ligdeki son maçında Fulham'a konuk olacak. 53. puanda kalan ve 11. sırada konumlanan Bournemouth ise son maçta Leicester City'yi ağırlayacak.
İlk 5 sıradaki takım gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....