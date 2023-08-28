Manchester City'den Matheus Nunes için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City'nin, Wolverhampton'da forma giyen Portekizli orta saha Matheus Nunes için yeni bir teklif yaptığı yazıldı.



60 MİLYON EURO TEKLİF



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, daha önce Wolves'a yaptığı 50 milyon euro artı 5 milyon euro bonus şeklindeki teklifini 60 milyon euro artı bonuslar olarak güncelledi.



Haberde, Manchester City'nin Matheus Nunes transferine öncelik verdiği ve kısa sürede bu transferi noktalamak istediği yazıldı.



25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



