Manchester City'den İlkay için açıklama!

Manchester City Başkanı Haldun el-Mübarek, sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan ile ilgili açıklamada bulundu. Öte yandan deneyimli yıldızın Barcelona'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City'den İlkay için açıklama!
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19 Haziran 2023 17:39
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği için yeni bir açıklama geldi.

İngiliz ekibinin başkanı Haldun el-Mübarek, yaptığı açıklamada İlkay'ın Manchester City oyuncusu olarak son günlerini geçirdiğini söyledi.

Haldun el-Mübarek, "Açıkçası İlkay'ın hayatta kendisi için büyük kararlar vermesi gerekiyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Oyuncularımıza ve onların isteklerine her zaman saygı duymak zorundayız" dedi.

Haldun el-Mübarek, yıldız orta saha oyuncusu için ayrıca, "İlkay bir kaptan. Bu kulübün bir temsilcisi, sıkı çalışan, her zaman bağlı ve alçakgönüllü bir oyuncu. Kazanma zihniyeti açısından ve büyük maçlarda ona ihtiyaç duyduğunuzda her zaman ortaya çıkan bir oyuncu" sözlerini sarf etti.

BARCELONA İDDİASI!

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre, Manchester City'den gelen yeni sözleşme teklifini reddeden İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.

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