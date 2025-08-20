20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Manchester City'den Galatasaray'a yeşil ışık: Akanji

Galatasaray, Manchester City'nin İsviçreli savunmacısı Manuel Akanji için İngiltere'ye temsilci gönderdi.

20 Ağustos 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif iletti. Ancak Manchester City, Akanji için 18 milyon sterlin talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.



30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon City formasıyla önemli maçlarda görev almış ve Pep Guardiola'nın rotasyonunda yer bulmuştu.

G.SARAY, İNGİLTERE'YE TEMSİLCİ YOLLADI

Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek amacıyla, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladı.

PEP'TEN YEŞİL IŞIK

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kadroyu küçültmek istediği için İsviçreli stoperin satışına yeşil ışık yaktı.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
