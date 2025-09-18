18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Manchester City'de Haaland ve Doku'nun gecesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Napoli'nin erken 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı.

calendar 18 Eylül 2025 23:56
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.

Napoli'de 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eski takımına karşı bu kez rakip olan Kevin De Bruyne, Napoli'nin 10 kişi kalmasının ardından oyundan alındı ve yerini Mathias Olivera'ya bıraktı.



Manchester City, 10 kişi kalan rakibi karşısında 56. dakikada Erling Haaland ve 65. dakikada Jeremy Doku'nun golleriyle maçı kazandı.


25 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki 49. maçında 50 golünü attı. Norveçli yıldız, Devler Ligi arenasında 50 gole en erken ulaşan ilk isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne e3 puanla başlayan Manchester City, bir sonraki hafta maçında Monaco'ya konuk olacak. Napoli, Sporting'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
