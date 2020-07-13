Manchester City, CAS davasını kazandı

Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. 30 milyon euro olan para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.



Böylece Manchester City, UEFA'nın verdiği cezanın kalkmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.



Manchester City'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar."



UEFA: "ZAMAN AŞIMI VE YETERSİZ DELİL"



UEFA'dan karar sonrası yapılan açıklamada ise, "CAS komisyonu, Finansal Kontrol Kurulu'nun bu özel davada ortaya sunduğu kanıtların yetersiz olduğu ve ihlal iddialarının çoğunun 5 yıllık zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle cezayı kaldırmıştır." denildi.



NEDEN CEZA ALMIŞTI?



Manchester City, 2012-2016 yılları arasında Finansal Fair Play kurallarına uymadığı, belgeleri farklı gösterdiği ve kulübe çeşitli yollarla para verildiğine dair olarak 2 yıl men cezası almıştı. Ayrıca, 30 milyon euro da para cezası kesilmişti.



