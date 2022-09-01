Manchester City, Akanji'yi açıkladı!

Premier Lig devi Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ