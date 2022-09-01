Manchester City, Akanji'yi açıkladı!

Manchester City, Dortmund'dan İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manchester City, Akanji'yi açıkladı!
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01 Eylül 2022 13:34
Premier Lig devi Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.

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