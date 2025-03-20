San Antonio Spurs'ün forveti Sandro Mamukelashvili, kariyerinin en iyi performansını sergileyerek NBA tarihine geçti.



Genç oyuncu, sadece 19 dakika sahada kalarak 13'te 14 isabetle 34 sayı üretti ve 20 dakikanın altında süre alıp bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Spurs, bu tarihi performansın da yardımıyla New York Knicks'i 120-105 mağlup etti.



Mamukelashvili, üç sayı çizgisinin gerisinden 7'de 7 isabet bularak dikkat çekti. İlk yarıda sadece sekiz dakika süre almasına rağmen 13 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Spurs, bu süreçte farkı 28 sayıya kadar çıkardı.



Son çeyrekte 21 sayı kaydeden Mamukelashvili, San Antonio'nun galibiyeti garantilemesinde başrolü oynadı. Stephon Castle 22 sayıyla galibiyete katkı sağlarken, Chris Paul ise 12 sayı ve 9 asistle maçı tamamladı.



New York Knicks'te Karl-Anthony Towns 32 sayı ve 9 ribaunt ile en skorer isim olurken, OG Anunoby ve Mikal Bridges 14'er sayıyla oynadı. Knicks, yıldız guardı Jalen Brunson'ın sakatlığı nedeniyle çıktığı son altı maçta üçüncü yenilgisini aldı.



