Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, yıldız oyun kurucuları Jamal Murray'nin play-off'ların başında sahalara dönmesini umduğunu açıkladı.



Malone'un bu açıklamaları, Action Network muhabiri Matt Moore aracılığıyla kamuoyuna yansıdı.



28 yaşındaki Murray, 27 Mart'tan bu yana hamstring (arka uyluk) iltihabı nedeniyle forma giyemiyor. Murray'nin yokluğunda Nuggets, çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet alırken, takımın hücum reytingi 118.8'den 114.1'e düştü.



"Bu gerçekten garip bir süreç oldu. Her gün 'gün gün bakacağız' deniyordu, sonra birdenbire artık 'gün gün' değil denmeye başlandı," diyen Malone, oyuncusunun durumuna ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.



Malone ayrıca durumun sadece bir önlem olmadığını vurguladı: "Jamal gerçekten sakat. Bu sadece tedbir değil, oynamayacak durumda. Eğer oynayabilecek olsa ve biz dikkatli davranıyor olsak, o başka bir şey. Ama durum bu değil."



Murray, sezon boyunca diz ve hamstring sakatlıklarıyla boğuşurken bir de sezon başında sarsıntı (beyin sarsıntısı) geçirdi. Bu sezon toplamda sadece 65 maçta forma giyebildi. Yine de istatistikleri etkileyici: Maç başına 21.6 sayı ve 6 asist, %47.6 saha içi isabeti, %39.6 üçlük ve %88.7 serbest atış yüzdesiyle oynuyor. Şubat ortasında Portland karşısında 55 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.



Nuggets, Batı Konferansı'nda dördüncü sıradaki Golden State Warriors'ın yalnızca bir galibiyet önünde yer alıyor.



