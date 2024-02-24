Mallorca zorlu maçta 1 puana razı oldu

LaLiga karşılaşmasında Mallorca deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca zorlu maçta 1 puana razı oldu
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24 Şubat 2024 22:23
LaLiga 26. hafta karşılaşmasında Mallorca konuk olduğu Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Mallorca'nın golünü 88. dakikada Matija Nastasic, Alaves'in golünü 76. dakikada Carlos Benavidez kaydetti.

Mallorca bu beraberlikle puanını 24'e çıkartırken, Alaves de puanını 29'a yükseltti.

Mallorca bir sonraki karşılaşmasında evinde Girona'yı konuk ederken, Alaves ise Osasuna deplasmanına gidecek.

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