Makyajlanmış ölüm rezidansı

Depremin yıktığı Malatya'da artçı sarsıntılar sürerken, kar ve soğuk da yaraları sarmayı güçleştiriyor.



Kentte ulaşılabilen enkazlardan dün çok sayıda yaralı kurtarıldı ama hala ekiplerin çalışmaya başlamadığı enkazlar da var. Çöşnük Mahallesi'nde Alpaslan ve Alper apartmanları da çalışma başlatılmayan yapılar. Ailesi apartmanda yaşayan Muhammed Karadağ, ilk gün polislerin enkaz başına geldiğini ancak enkazda çalışma başlatılmadığını ve içeride yaralılar olabileceğini söyledi.



Öte yandan yaklaşık 140 binanın yıkıldığı Malatya'da otellerin de yıkılması, tabloyu ağırlaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının konakladığı Kırçuval Otel ile, Avşar Otel ve Özlem Otel'in enkazında çalışmalar sürüyor.



Malatya'nın köylerinde de depremzedelerin yardım bekleyişine ilişkin çok sayıda mesaj var. Sanatçı Cem Adrian, Doğanşehir'e bağlı Güzel Köy ile Reşadiye Köyü'nde köylülerin yiyecek ve ısınma problemi yaşadığını duyururken, diğer köylerde de özellikle enerji sıkıntısı nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtiliyor.



Sağlıkçılar enkaz altında



Yeşilyurt ilçesinde bulunan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki Trend Garden Rezidans ise en ağı tablonun yaşandığı adreslerden biri. Binanın enkazının altında çoğunlukla, Malatya Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar var.



Deprem olduğunda binanın içerisinde yaklaşık 60 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında maalesef 25 kişinin cenazesine ulaşılırken, 6 kişi de binadan yaralı halde kurtarıldı. Dünkü çalışmalarda da Malatya'ya geçici süre çalışmaya gelen 56 yaşındaki şantiye şefi Tevfik Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut'un enkaz başında bekleyen ailesi kötü haberle gözyaşlarına boğuldu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Serkan Oğuzhan ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.



23 yıllık bina



41 daireden oluşan rezidansın yıkılması ise tartışma konusu oldu.



Milliyet'te yer alan habere göre; Yeni yapılan bir bina olduğu için depreme dayanıklı olması beklenen binanın, en az 20 yıllık bir yapı olduğu ve eski hali makyajlanarak rezidansa çevrildiği öğrenildi. Çevredeki esnaf, binanın yaklaşık 20 yıllık olduğunu belirtirken, dairelerin Malatya'ya çalışmaya gelenler için 1+1'e çevrildiği öğrenildi.



Enkaz başınayken bulduğumuz Trend Garden Rezidans'ın sahibi Engin Aslan, Milliyet'in sorularına verdiği yanıtta, binanın 2000 yılında yapıldığını ve kendilerinin de üç yıl önce sahibi ile anlaşma yaparak rezidans olarak işletmeye başladıklarını anlattı.





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