Mahmut Uslu: 'Ali Koç nasıl şampiyon yapacak?'

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Hürriyet Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ali Koç dönemini eleştiren Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olmayı düşünmediğini açıkladı. İşte Mahmut Uslu'nun açıklamalarının bir bölümü... Röportajın tamamına Hürriyet Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz...



"VİTOR PEREİRA GELDİĞİ GÜN GERİ DÖNECEKTİ"



Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile 10 maçta 7 galibiyet almıştı. Devam edilmedi ve Vitor Pereira tercih edildi. Bu kararı Pereira'nın geldiği gün olan 2 Temmuz'da olumlu karşıladınız mı?



Vitor Pereira'nın yeniden gelişini hiç olumlu karşılamadım. Pereira'nın kendisi biliyor, biz tanımıyorduk onu İtalyan menajer Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Kimse kimseyi aldatmasın, Fenerbahçe'de belirli seviyede çok oyuncu var ama Mesul Özil gibi çok kaliteli oyuncu yok.



"PEREIRA'YI O SÖZLER SONRASI GÖNDERİRDİK"



Vitor Pereira, "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" dedi. Biz olsaydık Pereira'yı bu sözlerden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe'yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür.



"ŞAMPİYONLUĞA ÜMİDİM YOK AMA..."



Başkan Ali Koç: "Bu takım şampiyon olacak…" iddiasında. Fenerbahçe bu sezon mutlu sona ulaşabilecek mi?



İnsanlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye bağırıyor biz inanıyoruz. Son üç seneye bakıldığında çok ümidim yok ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. 3.5 yaşındaki torunumun Fenerbahçeli olmasını istiyorum ama galibiyet almazsanız ve başarılı olmazsanız çocuklar çok çabuk uzaklaşır.



"KULÜBE BİR TANE ÇİVİ ÇAKILMADI"

"BARCELONA FORMALARI UÇUYORDU"



Aziz Yıldırım. Ali Koç'a seslenerek, "Darmstadt'tan Serdar Dursun almak sana yakışmaz. Real Madridli Ramos boşta, Marcelo boşta, Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin "fırsat transferleri" denilen Berisha, Rossi gibi isimleri ve transfer politikasını nasıl yorumluyorsunuz?



Bu isimlerin hiçbiri fırsat transferi değil. Alanyaspor'dan Trabzonspor'a giden Bakasetas'ı neden almadınız? Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu çok iyi Fenerbahçelidir ve Fenerbahçe Derneği'nin eski başkanıdır. Bizim de yanlış transferlerimiz oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden Van Persie'yi aldık, 10-15 gol attı ve hafif sakat çıktı. Hatalarımız oldu ama birçok doğrumuz da oldu. Aziz Yıldırım için "futboldan anlamaz" diyorlardı ama anlıyor. Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım'ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç'un kulübe koyduğu hiçbir çivi yok. Gebze'nin yukarısında 12 tane araziyi değerlendirecektik ama hala yapılmadı, merak ediyorum. Ali Koç ilk geldiğinde Barcelona formaları havada uçuşuyordu ve ümitlenmiştik. "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" denildi, çok önemli oyuncular gelecek sandık ama gele gele bunlar geldi.



"AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR"



Bir sonraki seçim döneminde destek vereceğiniz yönetim anlayışı veya kişi var mı?



Seçimden sonra "Aziz Yıldırım kaçtı" dediler. Bu adam kaçar mı! Kendisini hapse götürecek özel uçağı tutup Türkiye'ye geliyor. Aziz Yıldırım seçim günü akşama kadar statta çalıştı. Başkan Aziz Yıldırım kendisi adına konuşabilir ama biz bir gün bile düşünmedik. Kulüp yöneticiliği hep kendinden verdiğin bir şeydir. Biz bir ekibiz ve ekibimizden birisi adaylığa soyunursa yardımcı oluruz. Ancak bizim arkadaşlarımızdan kimse böyle bir şey düşünmüyor. Aziz Yıldırım'ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç'un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman yaratmasın. İşlerini konsantre olup F.Bahçe'yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz. Biz Fenerbahçeliyiz ve başka bir şey tanımayız.



"GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN KULÜBE DÖNEMEZDİ"



Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi iki simge ismin Beşiktaş'a gitmeleri, geçen sezon Fenerbahçe'ye dönmeleri ve sezon başında yeniden ayrılmaları… Bu döngü için ne dersiniz?



Aziz Yıldırım ve yönetimi görevde olsaydı sağ bek (Gökhan Gönül) Fenerbahçe'ye gelemezdi. Öbürü ise (Caner Erkin) özellikle Beşiktaş maçında Fenerbahçe'ye yanlışlar yaptı. O yüzden biz olsaydık kulübe dönemezdi.





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