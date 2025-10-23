22 Ekim
Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya geldi. Bu maçta milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız da rakip oldu. Kazanan 1-0'lık skorla Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Arda Güler, Real Madrid'de paslarıyla öne plana çıkarken, Kenan Yıldız ise Juventus adına zaman zaman rakip kalede önemli tehlikeler yarattı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Güler alkışlarla kenara gelirken, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Lois Openda girdi.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti. Juventus 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Juventus, Sporting'i ağırlayacak.

Arda Güler, Real Madrid-Juventus maçının oyuncusu seçildi.



Arda Güler'in istatistikleri;
Toplam Şut 2
İsabetli Şut 1
Engellenen Şut 1
Kilit Pas 7
Orta 11 (5)
İsabetli Pas 69/71 (97%)
Rakip yarı sahadaki paslar 58/65 (89%)
Kendi yarı sahasındaki paslar 16/17 (94%)
Uzun Top 6/6 (100%)

Kenan Yıldız'ın istatistikleri
Toplam Şut 3
İsabetli Şut 1
Engellenen Şut 1
Orta 2 (0)
İsabetli Pas 14/20 (70%)
Rakip yarı sahadaki paslar 6/12 (50%)
Kendi yarı sahasındaki paslar 8/10 (80%)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
