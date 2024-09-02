Maccabi Tel Aviv'den Beşiktaş ve İstanbul açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'den İstanbul'da oynanacak maç için flaş açıklamalar geldi.
İsrail basını daha önce maçın başka bir ülkede oynanacağını iddia ederken, Beşiktaş ise duruma tepki gösterdi. Bu gelişmelerin ardından İsrail ekibinden bazı isimler konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
"İSTANBUL'DA OYNARIZ! HER ŞEY İYİ OLUR"
Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Osher Davida "Antalyaspor'da daha önce forma giyen Sagiv Jehezkel, İstanbul'da oynamaktan mutlu olacaktır. Bu maçta ne olacağını bilmiyorum. Orada oynamamız gerekiyorsa yapmamız gerekeni yapacağız ve umarım bize orada iyi bakılır. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"İYİ TAKIM OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİZ!"
Öte yandan Osher Davida "Cuma günü İsrail'e giderken havaalanında kurayı birlikte gördük. İyi takımlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Heyecanlıydık çünkü bazı büyük isimlerle karşılaşacaktık. Bu lige ne kadar iyi takım olduğumuzu göstermek için geleceğiz." dedi.
"ÖNCE LİG, SONRA AVRUPA!"
Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic "UEFA Avrupa Ligi'nde zor kura çektik. Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlara karşı oynayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz, önce lige maçımıza odaklanacağız. Bu ay dört maçımız daha var. Braga, Avrupa'daki bir sonraki görevimiz olacak ama önce lige odaklanacağız." açıklamasını yaptı.
İsrail basını daha önce maçın başka bir ülkede oynanacağını iddia ederken, Beşiktaş ise duruma tepki gösterdi. Bu gelişmelerin ardından İsrail ekibinden bazı isimler konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
"İSTANBUL'DA OYNARIZ! HER ŞEY İYİ OLUR"
Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Osher Davida "Antalyaspor'da daha önce forma giyen Sagiv Jehezkel, İstanbul'da oynamaktan mutlu olacaktır. Bu maçta ne olacağını bilmiyorum. Orada oynamamız gerekiyorsa yapmamız gerekeni yapacağız ve umarım bize orada iyi bakılır. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"İYİ TAKIM OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİZ!"
Öte yandan Osher Davida "Cuma günü İsrail'e giderken havaalanında kurayı birlikte gördük. İyi takımlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Heyecanlıydık çünkü bazı büyük isimlerle karşılaşacaktık. Bu lige ne kadar iyi takım olduğumuzu göstermek için geleceğiz." dedi.
"ÖNCE LİG, SONRA AVRUPA!"
Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic "UEFA Avrupa Ligi'nde zor kura çektik. Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlara karşı oynayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz, önce lige maçımıza odaklanacağız. Bu ay dört maçımız daha var. Braga, Avrupa'daki bir sonraki görevimiz olacak ama önce lige odaklanacağız." açıklamasını yaptı.
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