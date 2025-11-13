13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
1-036'
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
0-034'
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
1-037'
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-036'
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-036'
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Macaristan, Ermenistan'ı deplasmanda tek golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri F grubu 5. Maçında Macaristan, deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 13 Kasım 2025 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Macaristan, Ermenistan'ı deplasmanda tek golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri F grubu 5. Maçında Macaristan, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.

Vazgen'de oynanan mücadeleyi Macaristan, 1-0 kazandı.

Macaristan'a mücadelede galibiyeti getiren golü 33. dakikada Barnabas Varga attı.

Konuk ekip Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan puanını 8'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 3 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Grupta gelecek hafta Macaristan, İrlanda'yı konuk edecek. Ermenistan, Portekiz'e konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
