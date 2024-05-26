Maça saatler kala Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'un, sarı kırmızılı takımın bu akşam Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giymesi zora girdi.

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Maça saatler kala Galatasaray'a kötü haber
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26 Mayıs 2024 16:52
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 17:05
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

NTV'nin haberine göre; Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Victor Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davynson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

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