Lyon'da Marcelo'nun veliahtı bulundu

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, geçen sezon Lyon'da gösterdiği performansla dikkatlerine üzerine çekerken West Ham'ın radarına girmişti.
Lyon'dan ayrılıp West Ham United'a transfer olması beklenen Marcelo'nun yerine, Fransız temsilcisi de transfer çalışmalarına başladı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Lyon'un Marcelo yerine düşündüğü ilk ismin Celtic forması giyen Dedryck Boyata olduğu belirtildi. Marcelo'nun West Ham'a transferinden 15 milyon euro kazanması beklenen Lyon, bu transferin resmileşmesinin ardından Celtic'e Belçikalı savunma oyuncusu için resmi teklifini yapacak.
Lyon'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Cetic'e 5 milyon euroluk teklif yapması bekleniyor.
2015'ten bu yana Celtic forması giyen Boyata geçen sezon 39 resmi maçta görev alırken 3 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Lyon'dan ayrılıp West Ham United'a transfer olması beklenen Marcelo'nun yerine, Fransız temsilcisi de transfer çalışmalarına başladı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Lyon'un Marcelo yerine düşündüğü ilk ismin Celtic forması giyen Dedryck Boyata olduğu belirtildi. Marcelo'nun West Ham'a transferinden 15 milyon euro kazanması beklenen Lyon, bu transferin resmileşmesinin ardından Celtic'e Belçikalı savunma oyuncusu için resmi teklifini yapacak.
Lyon'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Cetic'e 5 milyon euroluk teklif yapması bekleniyor.
2015'ten bu yana Celtic forması giyen Boyata geçen sezon 39 resmi maçta görev alırken 3 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın