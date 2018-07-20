Lyon'da Marcelo'nun veliahtı bulundu

Beşiktaş'ın eski oyuncusu, geçen sezon'da gösterdiği performansla dikkatlerine üzerine çekerken'ın radarına girmişti.Lyon'dan ayrılıp West Ham United'a transfer olması beklenen Marcelo'nun yerine, Fransız temsilcisi de transfer çalışmalarına başladı.Fransız basınında yer alan haberlerde Lyon'un Marcelo yerine düşündüğü ilk isminforması giyenolduğu belirtildi. Marcelo'nun West Ham'a transferinden 15 milyon euro kazanması beklenen Lyon, bu transferin resmileşmesinin ardından Celtic'e Belçikalı savunma oyuncusu için resmi teklifini yapacak.Lyon'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Cetic'e 5 milyon euroluk teklif yapması bekleniyor.2015'ten bu yana Celtic forması giyen Boyata geçen sezon 39 resmi maçta görev alırken 3 gole imza attı.