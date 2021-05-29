Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu.
Son olarak Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
57 yaşındaki antrenör, Lyon tarihinin de 30. teknik direktörü oldu.
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Lyon, teknik direktörü Rudi Garcia ile yollarını ayırmıştı.
Son olarak Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
57 yaşındaki antrenör, Lyon tarihinin de 30. teknik direktörü oldu.
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Lyon, teknik direktörü Rudi Garcia ile yollarını ayırmıştı.