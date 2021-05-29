Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu
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29 Mayıs 2021 20:01
Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu.

Son olarak Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

57 yaşındaki antrenör, Lyon tarihinin de 30. teknik direktörü oldu.

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Lyon, teknik direktörü Rudi Garcia ile yollarını ayırmıştı.


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