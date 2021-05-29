Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu.



Son olarak Leverkusen'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



57 yaşındaki antrenör, Lyon tarihinin de 30. teknik direktörü oldu.



Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Lyon, teknik direktörü Rudi Garcia ile yollarını ayırmıştı.



