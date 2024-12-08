Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, Angers'e konuk oldu.Raymond Kopa Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 26'da Tagliafico, 55'te Cherki ile 88'de Mikautadze kaydetti.
Lyon'da Wilfried Zaha, mücadeleye 89. dakikada dahil oldu.
Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Angers, 13 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, PSG deplasmanına gidecek. Angers, Rennes'e konuk olacak.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 26'da Tagliafico, 55'te Cherki ile 88'de Mikautadze kaydetti.
Lyon'da Wilfried Zaha, mücadeleye 89. dakikada dahil oldu.
Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Angers, 13 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, PSG deplasmanına gidecek. Angers, Rennes'e konuk olacak.