Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, deplasmanda Angers'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 00:56
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, Angers'e konuk oldu.Raymond Kopa Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 26'da Tagliafico, 55'te Cherki ile 88'de Mikautadze kaydetti.

Lyon'da Wilfried Zaha, mücadeleye 89. dakikada dahil oldu.

Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Angers, 13 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, PSG deplasmanına gidecek. Angers, Rennes'e konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery