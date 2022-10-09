Lyon'da Bosz yerine Blanc

Lyon'da teknik direktör Peter Bosz ile yolların ayrılacağı ve yerine Laurent Blanc'ın geleceği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lyon'da Bosz yerine Blanc
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09 Ekim 2022 19:10
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da teknik direktör değişikliği yaşanacağı öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan habere göre kulüp, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Peter Bosz ile yollarını ayıracak.

Lyon'da Bosz'un ardından ise ilk düşünülen ismin Laurent Blanc. Kariyerinde daha önce PSG ve Fransa Milli Takımı'nda çalışan Blanc'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı belirtildi.

Lyon'un, 56 yaşındai Blanc ile ilk temasının ligde geçen hafta Lens karşısında alınan mağlubiyetin ardından olduğu aktarıldı.

Lyon, ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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