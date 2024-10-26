UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon'da maç sonrası ortalık karıştı.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; kulüp başkanı John Textor, Lyon'un Beşiktaş'a karşı aldığı yenilgiyi tribünden izledi. Maçın arından daha sonra soyunma odasına giden Textor, hoşnutsuzluğunu oyunculardan çok teknik direktör Pierre Sage ve ekibiyle paylaştı.
TEKNİK EKİBE ÇOK KIZDI
Beşiktaş karşısındaki kötü performansın ardından oyuncular, başkanın ana hedefleri olmadı. Bunun nedeni; başkanın 30 şutta 9 isabet bulan takımın elinden geleni yaptığına inanması.
Beşiktaş'a karşı alınan yenilginin ardından, patronlarının gazabına uğrayanlar esas olarak Pierre Sage ve ekibiydi. Textor takımın kale önündeki bitiricilik eksikliği sebebiyle sitemlerini iletti.
"ZAHA NEDEN OYNAMIYOR?"
Öte yandan haberde; Textor, büyük umutlarla Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha'nın çok az süre alması sebebiyle teknik heyeti eleştirdiği belirtildi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; kulüp başkanı John Textor, Lyon'un Beşiktaş'a karşı aldığı yenilgiyi tribünden izledi. Maçın arından daha sonra soyunma odasına giden Textor, hoşnutsuzluğunu oyunculardan çok teknik direktör Pierre Sage ve ekibiyle paylaştı.
TEKNİK EKİBE ÇOK KIZDI
Beşiktaş karşısındaki kötü performansın ardından oyuncular, başkanın ana hedefleri olmadı. Bunun nedeni; başkanın 30 şutta 9 isabet bulan takımın elinden geleni yaptığına inanması.
Beşiktaş'a karşı alınan yenilginin ardından, patronlarının gazabına uğrayanlar esas olarak Pierre Sage ve ekibiydi. Textor takımın kale önündeki bitiricilik eksikliği sebebiyle sitemlerini iletti.
"ZAHA NEDEN OYNAMIYOR?"
Öte yandan haberde; Textor, büyük umutlarla Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha'nın çok az süre alması sebebiyle teknik heyeti eleştirdiği belirtildi.