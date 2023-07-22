Lyanco olmadı hedef Tormena!

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Beşiktaş, sakatlık sebebiyle transferini iptal ettiği Lyanco'nun yerine Vitor Tormana'yı gündemne aldı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; EPA
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Lyanco olmadı hedef Tormena!
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22 Temmuz 2023 19:46
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 19:57
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Lyanco'nun transferinin iptal olması nedeniyle yeni bir stoper transferi yapmayı planlıyor.

Uzun süredir listede bulunan Vıtor Tormena gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın, Braga forması giyen Brezilyalı savunmacı için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

VITOR TORMENA KİMDİR?

1.92 boyundaki 27 yaşındaki futbolcu sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Braga ile 40 maça çıkan Tormena, 1 gol 1 asist yaptı.

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