İtalya Serie A'nın 4. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 4-0 yendi.
Unipol Domus'ta oynanan mücadelde Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.
Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.
Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.
Unipol Domus'ta oynanan mücadelde Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.
Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.
Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.
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