Lukaku, Lewandowski'yi geçip rekor kırdı!

Belçika Milli Takımı oyuncusu Romelu Lukaku, Azerbaycan'a karşı attığı 4 gol ile rekor kırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lukaku, Lewandowski'yi geçip rekor kırdı!
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20 Kasım 2023 00:09
2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Belçika, F Grubu son maçında Azerbaycan'ı konuk etti.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Belçika'nın gollerini 17, 26, 30 ve 37'de Lukaku, 90'da Trossard kaydetti.

LUKAKU TARİHE GEÇTİ

Euro 2024 Elemeleri'nde 14 gole ulaşan Romelu Lukaku bu alanda en çok atan futbolcu olmayı başardı.

Tecrübeli golcü, Euro 2016 Elemeleri'nde 13 gol atan Robert Lewandowski ve Euro 2008 Elemeleri'nde 13 gol atan David Healy'yi geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu.

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