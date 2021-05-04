Lukaku'dan Zlatan'a: 'Milano'nun kralı belli'

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic'e bir göndermede bulundu.



Yıldız golcü, şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımda "Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano'nun kralı belli." ifadelerini kullandı.



ZLATAN NE DEMİŞTİ?



Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic ise Lukaku için, "Lukaku, 27 yaşında kariyerinde tek bir kupa kazandı! O da Belçika şampiyonluğu. Başka ne söylememi istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.



