Luka, "yine de takımla sözleşme uzatmak istiyor"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in genel menajer Donnie Nelson'ı görevden almasına rağmen takımla 'supermax' sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.



Luka'nın, Nelson'ın ayrılmasından duyduğu hoşnutsuzluğa ve ofis üyesi Haralabos Voulgaris ile sürtüşmesi olduğu bildirilmesine rağmen, Dallas ile beş yıllık bir supermax sözleşmesi imzalamayı planladığı açıklandı.



The Athletic'den Tim Cato ve Sam Amick, Doncic'in takımdaki uzun vadeli geleceği konusunda hiçbir şeyin değişmediğini bildirdi. Doncic, Mavericks'in LA Clippers'a ilk tur kaybetmesinin ardından, üstü kapalı olarak 200 milyon doları aşan 'supermax' sözleşmesini imzalamayı planladığını söylemişti.



Luka'nın bu ifadesini belirttiği dönemde bunu yapacağı bariz gibi görünse de, iç sürtüşmeye dair raporlar, Dallas'taki geleceğinin o kadar güvenli olmadığına dair bazı spekülasyonlara yol açmıştı.



"BENİM İÇİN ZORDU"



Doncic Nelson'ın ayrılmasından memnun olmadığını şu şekilde dile getirdi:



"Benim için biraz zordu. Donnie'yi çocukluğumdan beri tanırım ve gerçekten severim. Beni Draft eden de oydu. Gitmesi benim için zor oldu ama takımda kararları veren kişi ben değilim."



The Athletic, takımda 24 yıl çalışmış olan Nelson'ın ayrılığının karşılıklı bir şekilde anlaşarak gerçekleştiği belirtilse de, aslında görevden atıldığını rapor etmişti.



