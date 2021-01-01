Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Luka, "yine de takımla sözleşme uzatmak istiyor"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in genel menajer Donnie Nelson'ı görevden almasına rağmen takımla 'supermax' sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in genel menajer Donnie Nelson'ı görevden almasına rağmen takımla 'supermax' sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Luka'nın, Nelson'ın ayrılmasından duyduğu hoşnutsuzluğa ve ofis üyesi Haralabos Voulgaris ile sürtüşmesi olduğu bildirilmesine rağmen, Dallas ile beş yıllık bir supermax sözleşmesi imzalamayı planladığı açıklandı.

The Athletic'den Tim Cato ve Sam Amick, Doncic'in takımdaki uzun vadeli geleceği konusunda hiçbir şeyin değişmediğini bildirdi. Doncic, Mavericks'in LA Clippers'a ilk tur kaybetmesinin ardından, üstü kapalı olarak 200 milyon doları aşan 'supermax' sözleşmesini imzalamayı planladığını söylemişti.

Luka'nın bu ifadesini belirttiği dönemde bunu yapacağı bariz gibi görünse de, iç sürtüşmeye dair raporlar, Dallas'taki geleceğinin o kadar güvenli olmadığına dair bazı spekülasyonlara yol açmıştı.

"BENİM İÇİN ZORDU"

Doncic Nelson'ın ayrılmasından memnun olmadığını şu şekilde dile getirdi:

"Benim için biraz zordu. Donnie'yi çocukluğumdan beri tanırım ve gerçekten severim. Beni Draft eden de oydu. Gitmesi benim için zor oldu ama takımda kararları veren kişi ben değilim."

The Athletic, takımda 24 yıl çalışmış olan Nelson'ın ayrılığının karşılıklı bir şekilde anlaşarak gerçekleştiği belirtilse de, aslında görevden atıldığını rapor etmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal