Luka Doncic'in savunmasıyla ilgili şok edici istatistik!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in savunma becerilerinin takımına nasıl yansıdığını belli eden, şaşırtıcı bir analiz ortaya çıktı.



Forbes'un NBA analisti Tommy Beer, Twitter'da Doncic'in savunmadaki eforlarının Mavericks için saha içi/dışı istatistiklerine oldukça kötü bir şekilde yansıdığını ortaya çıkardı.



Beer, Doncic'in bu sezon sahada olduğu süre boyunca Mavericks'in rakiplerinden 110 sayı geride kaldığını gösterdi:



"Evet, Luka Doncic'in bu sezonki saha içi/dışı istatistikleri şok edici.



Mavs, bu sezon Doncic sahadayken rakiplerinden 110 sayı farkla geride kaldı.



NBA'de .500 üstü bir takımda artı/eksi istatistikleri daha kötü olan tek oyuncu ise Kemba Walker (-122)"



Doncic'in ayrıca bu sezonki serbest atış yüzdeleri de beklenenin altında. Luka, şimdiye dek denediği 89 serbest atıştan sadece 58'inde, yani %65'inde isabet bulmuş durumda.



