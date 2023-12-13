NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 120-113 CAVALIERS



Boston Celtics, TD Garden'da Cleveland Cavaliers'ı 120-113 mağlup etti.



Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Jaylen Brown da aynı şekilde 25 sayı kaydetti ve 4 asist ekledi. Derrick White 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kristaps Porzingis 21 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydetti. Jrue Holiday ise 11 sayı, 4 ribaund, 3 top çalma ve 2 asistle maçı tamamladı.



Donovan Mitchell 29 sayıyla Cavs'in en skorer ismi olurken, ayrıca 6 ribaund ve 3 asist de ekledi. Darius Garland 26 sayı, 7 asist ve 2 ribaundla, Max Strus 17 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle, Jarrett Allen ise 14 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.



MAVERICKS 127-125 LAKERS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Los Angeles Lakers'ı 127-125 yendi.



Luka Doncic 33 sayı, 17 asist ve 6 ribauntla Mavericks'in en iyi oyuncusuydu. Tim Hardaway Jr. benchten 32 sayı kaydederken, Dante Exum 7/9 üçlük isabetiyle 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Grant Williams ise 19 sayı ve 3 ribaundla oynadı.



Anthony Davis 37 sayı, 11 ribaund ve 2 blokla Lakers'a liderlik etti. LeBron James 33 sayı, 9 asist, 8 ribaund ve 3 top çalmayla triple-double'a yaklaşırken, Taurean Prince 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle, Austin Reaves ise benchten 22 sayıyla oynadı.



NUGGETS 114-106 BULLS



Denver Nuggets, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 114-106 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic ilk yarının bitimine 1:08 kala iki teknik faulle atılmadan önce oynadığı 16 dakikada 4 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydederken, Reggie Jackson 25 sayı, 6 asist ve 2 ribauntla takımın en skoreri oldu. Michael Porter Jr. 17 sayı, 7 ribaund ve 1 top çalma ile oynarken, Julian Strawther 16 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla, Aaron Gordon 14 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle, Christian Braun ise 13 sayıyla maçı tamamladı.



Coby White, Bulls'ta 27 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. Nikola Vucevic 26 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 2 blokla double-double performansı sergilerken, DeMar DeRozan 14 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 2 blok ve 1 top çalma kaydetti.



SUNS 119-116 WARRIORS



Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 119-116 yenmeyi başardı.



Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns ekibinde, karşılaşmayı 32 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle tamamlayan Devin Booker başı çeken isim oldu. Sırt problemleri sebebiyle üst üste 12 maç kaçırmış olan Bradley Beal maçı 16 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle tamamlarken, Jordan Goodwin de aynı şekilde 16 sayı buldu. Jusuf Nurkic 17 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Warriors cephesinde Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Brandin podziemski 20 sayı, 11 ribaund ve 5 asist kaydederken, Jonathan Kuminga maçı 16 sayı ve 6 ribaundla tamamladı. Draymond Green, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Nurkic'in suratına vurduğu için doğrudan oyundan atıldı.



CLIPPERS 119-98 KINGS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 119-98 mağlup etti.



Kings'te Keegan Murray 17 sayı, 7 ribaund ve 3 top çalmayla takımın en skoreriydi. Domantas Sabonis 15 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla galibiyete katkı verirken, De'Aaron Fox 14 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle, Sasha Vezenkov ise 9 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Clippers'ta Kawhi Leonard, 11/14 şut isabetiyle 31 sayı, 4 ribaund ve 3 asist kaydederek takımın en skoreri oldu. James Harden 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Norman Powell 15 sayı ve 2 asistle, Terance Mann ise 10 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.





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