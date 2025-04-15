Luis Suarez bu kez takım arkadaşını ısırdı!

CONCACAF Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Inter Miami-Los Angeles FC karşılaşmasında Suarez'in hedefinde bu kez takım arkadaşlarından biri vardı...



MESSİ ŞOV YAPTI; SUAREZ KONUŞULDU



Lionel Messi'nin iki golle yıldızlaştığı mücadelede Inter Miami sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Ancak maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon, skordan çok konuşuldu.



89'uncu dakikada LAFC'li Marlon'un yaptığı faul sonrası çıkan gerginlikte Inter Miami oyuncuları rakip oyuncuya tepki gösterdi. Gergin anlarda en önde görülen isim Jordi Alba olurken, arbede sırasında Luis Suarez'in, Alba'nın elini ısırdığı anlar kameralara yansıdı.



Görüntülerde Suarez'in ısırığı ciddi bir şiddet taşımıyor gibi görünse de yıldız futbolcunun geçmişteki benzer olaylarının sosyal medyada tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Kısa sürede viral olan görüntüler, "Suarez yine sahnede" yorumlarını beraberinde getirdi.



URUGUAYLI'NIN GEÇMİŞİ UNUTULMUYOR



Suarez'in ilk ısırık vakası 2010 yılında Ajax forması giyerken PSV'li Otman Bakkal'a karşı gerçekleşmiş, bu olayın ardından 7 maç ceza almıştı.



2013'te Liverpool formasıyla Branislav Ivanovic'i ısırarak 10 maçlık bir cezaya daha çarptırılan golcü, en çok ses getiren olayını ise 2014 Dünya Kupası'nda yaşamıştı. İtalyan Giorgio Chiellini'yi ısıran Suarez, o olay sonrası dört ay futboldan men edilmişti.



