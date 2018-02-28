Luis Suarez: 'Bir ben atarım bir de Quaresma'

QUARESMA, TRİVELA İÇİN NE DEDİ?

Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez de Ricardo Quaresma'dan övgüyle bahseden isimlerden biri.Suarez; Roma'ya attığı gol sonrasında; "açıklamasını yaparken; 2010'da oynanan Beşiktaş-Viktoria Plzen maçında Çek takımının kalecisi Krbecek de Q7'nin golü için "Hayatımda yediğim en güzel gollerden birisiydi" yorumunu yaptı."Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an gizli bir silah gibi onu gerektiğinde kullanıyorum. Trivela hareketini top tekniğime borçluyum. Buna fark yaratma tutkusu diyebiliriz. Modern futbolda, futbolcular repertuarlarını zenginleştiriyor.Hocalarım bana bu konuda sırtını dönmedi. Antrenmanlarda deniyordum ama hocalarım bu hareketi maçlarda yapacağımı tahmin etmedi. Bu hareketi imkan ya da konsantrasyon eksikliğinden yapmıyordum, doğal bile hal almıştı. Bana güvenen ve bunu hissettiren antrenörlerle çalıştığımda rahat hissediyorum"