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Luis Suarez: "Bir ben atarım bir de Quaresma"

Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez de Ricardo Quaresma'dan övgüyle bahseden isimlerden biri.

Luis Suarez: 'Bir ben atarım bir de Quaresma'
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28 Şubat 2018 11:54
Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez de Ricardo Quaresma'dan övgüyle bahseden isimlerden biri.

Suarez; Roma'ya attığı gol sonrasında; "Gezegende bu golü benden başka atacak tek oyuncu Quaresma'dır" açıklamasını yaparken; 2010'da oynanan Beşiktaş-Viktoria Plzen maçında Çek takımının kalecisi Krbecek de Q7'nin golü için "Hayatımda yediğim en güzel gollerden birisiydi" yorumunu yaptı.

QUARESMA, TRİVELA İÇİN NE DEDİ?

"Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an gizli bir silah gibi onu gerektiğinde kullanıyorum. Trivela hareketini top tekniğime borçluyum. Buna fark yaratma tutkusu diyebiliriz. Modern futbolda, futbolcular repertuarlarını zenginleştiriyor.Hocalarım bana bu konuda sırtını dönmedi. Antrenmanlarda deniyordum ama hocalarım bu hareketi maçlarda yapacağımı tahmin etmedi. Bu hareketi imkan ya da konsantrasyon eksikliğinden yapmıyordum, doğal bile hal almıştı. Bana güvenen ve bunu hissettiren antrenörlerle çalıştığımda rahat hissediyorum"



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