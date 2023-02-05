Lucas Torreira sakatlandı

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşılaştığı maçın ikinci yarısının başında Torreira oyundan alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira sakatlandı
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05 Şubat 2023 20:45
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.

beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

 

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