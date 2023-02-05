Lucas Torreira sakatlandı

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.
beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.
Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.
beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.
Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
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