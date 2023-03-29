Luan Peres'ten F.Bahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de bu sezon başı sakatlıklardan kurtulmayan Brezilyalı stoper Luan Peres'ten kötü haber geldi.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Sakatlık yaşadığı dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen Luan Peres, en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Haberde, Peres'in Mayıs ayına kadar forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.



Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, bu sezon sarı-lacivertli ekiple yalnızca 12 maça çıkabildi.







