Tecrübeli uzun forvet Kevin Love, Utah Jazz tarafından kontratının feshedilmesi (buyout) durumunda kariyerine devam edebileceği alternatif takımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.Love, kısa süre önce Miami Heat ile Los Angeles Clippers arasında gerçekleşen ve Utah Jazz'ı da kapsayan üç takımlı takasın bir parçası olarak Jazz kadrosuna katılmıştı. Ancak takıma katıldıktan sonra geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun bu süreci proaktif bir şekilde yönettiği belirtiliyor.NBA muhabiri Marc Stein, Love'ın bu süreçte olası takımlar üzerine çalıştığını doğrularken, oyuncuyla ilgilenen spesifik kulüpler hakkında bilgi vermedi.17 sezonluk NBA kariyerinde Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve Miami Heat formaları giyen Love; normal sezonda çıktığı 952 maçta 16.2 sayı, 10.0 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.Kariyerinde 5 kez All-Star seçilen ve 1 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Kevin Love, ayrıca En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülüne de layık görüldü.Eğer Utah Jazz, Love'ın kontratını feshetme kararı alırsa; tecrübeli oyuncu serbest kalacak ve sezon öncesi takımlarla görüşme şansı elde edecek. NBA çevrelerinde Love'ın oyun zekâsı, dış şut tehdidi ve liderlik özellikleri nedeniyle veteran katkısı arayan ekipler için değerli bir hedef olabileceği konuşuluyor.