Loris Karius, Schalke'yi bekliyor!

Schalke forması giyen Loris Karius, geleceği için Alman ekibinden gelecek haberi bekliyor.
Sky'da yer alan habere göre, Karius, Schalke'de kalmak istiyor.
İtalya'dan da teklifler alan Alman file bekçisi, Schalke'den gelecek haberi bekliyor.
Schalke, 31 yaşındaki file bekçisi ile ocak ayında sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Karius, mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.
Sky'da yer alan habere göre, Karius, Schalke'de kalmak istiyor.
İtalya'dan da teklifler alan Alman file bekçisi, Schalke'den gelecek haberi bekliyor.
Schalke, 31 yaşındaki file bekçisi ile ocak ayında sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Karius, mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.