Loris Karius, Schalke'yi bekliyor!

Schalke'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius, Alman ekibinde kalmak istiyor. İtalya'dan da teklifler alan Loris Karius, Schalke'den gelecek haberi bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Loris Karius, Schalke'yi bekliyor!
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05 Mayıs 2025 20:32
Schalke forması giyen Loris Karius, geleceği için Alman ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Sky'da yer alan habere göre, Karius, Schalke'de kalmak istiyor.

İtalya'dan da teklifler alan Alman file bekçisi, Schalke'den gelecek haberi bekliyor.

Schalke, 31 yaşındaki file bekçisi ile ocak ayında sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Karius, mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

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