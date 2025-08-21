21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
0-011'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Loic Bade, Bayer Leverkusen'de

Sevilla forması giyen stoper oyuncusu Loic Bade, Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, yeni hocası Erik Ten Hag yönetiminde transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor.

Xabi Alonso ile geçen 3 başarılı sezonun ardından, genç teknik adamı Real Madrid'e uğurlayan Bayer Leverkusen, İspanyol çalıştırıcının yerine Manchester United'tan ayrılan Erik Ten Hag'ı getirmişti.

TEN HAG'IN KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Hollandalı çalıştırıcı, birçok önemli oyuncunun takımdan ayrılmasıyla birlikte takımına yeni oyunculara getirilmesi için direktiflerde bulunuyor.

SEVİLLA'DAN LEVERKUSEN'E

Bu doğrultuda kadroya yapılan son ekleme Sevilla forması giyen Loic Bade oldu. 25 yaşındaki Fransız stoper için Sevilla kulübüne 25 milyon Euro ödeyen Leverkusen, bu transferi de başarıyla tamamlamış oldu.

BADE'NİN KARİYERİ

Kariyerine Paris FC'nin U19 takımıyla başlayan başarılı stoper için geçmişte Rennes, Sevilla gibi kulüpler hatırı sayılır bonservis bedelleri ödedi. 

2023 yılında Rennes'den Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Loic Bade, bonservis bedelini ikiye katlayarak Almanya'nın yolunu tuttu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Sevilla formasıyla 33 maçta süre alan Fransız stoper, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
