Liverpool'da Ozan Kabak'a övgü; "Büyük yetenek"

Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu Ozan Kabak için açıklama yaptı

Haber; AA
Abone Ol
Liverpool'da Ozan Kabak'a övgü; 'Büyük yetenek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2021 14:28
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yardımcı antrenörü Pepijn Lijnders, milli futbolcu Ozan Kabak'ın ara transferde kadrolarına dahil olmasına rağmen takıma hemen katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hollandalı teknik adam, savunmadaki Nathaniel Phillips ve Ozan Kabak ortaklığına tam puan verdiklerini belirtti.

İki genç oyuncudan övgüyle bahseden Lijnders, saha dışındaki özelliklerinin de bu ortaklığa olumlu etkide bulunduğunu dile getirerek, "Ozan büyük bir yetenek. Çok fazla ilerleme gösterdi. Schalke 04'ten gelmesine rağmen mükemmel şekilde adapte oldu. Kısa sürede etkisini gösterdi." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.