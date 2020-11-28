Liverpool'a Brighton deplasmanında VAR kabusu

Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanında son dakikada iki puan bıraktı

Haber; Sporx.com
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Liverpool'a Brighton deplasmanında VAR kabusu
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28 Kasım 2020 17:29
Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Graham Potter'ın takımı Brighton & Hove Albion ile Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

The American Express'te oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Liverpool'un golünü 60. dakikada Diogo Jota kaydetti. Ev sahibi ekipte Neal Maupay, 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90+3'te VAR kararıyla verilen penaltıda Pascal Gross hata yapmadı ve skoru belirledi.  VAR kararıyla iki golü iptal edilen Liverpool, uzatmalarda VAR kararıyla verilen penaltıyla iki puan kaybetti

Öte yandan sakatlıklarla boğuşan Liverpool'da James Milner, 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Alınan bu sonucun ardından Brighton 10 puana çıkarken  Liverpool ise yenilmezlik serisini 6 maça taşıyarak 21 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton sahasında Southampton'ı konuk edecek. Liverpool, Wolverhampton'ı ağırlayacak.





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