Liverpool, ülkenin adını yanlış yazınca kriz çıktı!

Liverpool, Mauritius ile 8 milyon euro karşılığı reklam anlaşması yaptı ancak ülkenin adını yanlış yazınca kriz çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Liverpool, ülkenin adını yanlış yazınca kriz çıktı!
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17 Aralık 2020 16:06
Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius, Liverpool ile bir reklam anlaşması imzaladı ancak ülke isminin yanlış yazması nedeniyle kriz çıktı.

8 milyon euro'ya (381 milyon Mauritius rupisi) yakın bir bedel karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan Mauritius hükümetine bağlı ve ülkeyi tanıtan MauritiusNow.com sitesinin adı, İngiliz devinin stadyumunda oynanacak maçlarda 6 kez 20 saniye gösterilecekti. Tanıtım, Premier Lig ve Federasyon Kupası maçlarında 3 yıl boyunca dönecekti. Ayrıca, yılda 8 maç için 4'er bilet de verilecekti. Bu maçların 4'ü VIP tribününde, 4'ü ise taraftarlar içinde olacaktı.

Peşin ödenen 8 milyon euro'ya karşılık Liverpool, Mauritius'un adını reklamlarda yanlış yazdı. Mauritius yerine 'Mauritus' yazması ve bunun 6 kez tekrar etmesi sonrası ülkede bir kriz yaşandı.

Liverpool'a ödenen ve yanlış tanıtımına neden olan bu reklam için 'israf' yorumu yapıldı.



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