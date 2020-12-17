Liverpool, ülkenin adını yanlış yazınca kriz çıktı!

Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius, Liverpool ile bir reklam anlaşması imzaladı ancak ülke isminin yanlış yazması nedeniyle kriz çıktı.



8 milyon euro'ya (381 milyon Mauritius rupisi) yakın bir bedel karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan Mauritius hükümetine bağlı ve ülkeyi tanıtan MauritiusNow.com sitesinin adı, İngiliz devinin stadyumunda oynanacak maçlarda 6 kez 20 saniye gösterilecekti. Tanıtım, Premier Lig ve Federasyon Kupası maçlarında 3 yıl boyunca dönecekti. Ayrıca, yılda 8 maç için 4'er bilet de verilecekti. Bu maçların 4'ü VIP tribününde, 4'ü ise taraftarlar içinde olacaktı.



Peşin ödenen 8 milyon euro'ya karşılık Liverpool, Mauritius'un adını reklamlarda yanlış yazdı. Mauritius yerine 'Mauritus' yazması ve bunun 6 kez tekrar etmesi sonrası ülkede bir kriz yaşandı.



Liverpool'a ödenen ve yanlış tanıtımına neden olan bu reklam için 'israf' yorumu yapıldı.



