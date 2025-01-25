Premier Lig'in 23. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki lider Liverpool evinde Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town'ı 4-0 mağlup etti.



Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai, 35. dakikada Muhammed Salah, 44 ve 66. dakikalarda ise Cody Gakpo kaydetti.



Ipswich Town'ın tek golünü ise 90. dakikada Jacob Greaves kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 16 puanda kalan Ipswich Town 18. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Ipswich Town evinde Southampton'ı ağırlayacak.



