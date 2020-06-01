Liverpool, George Floyd'u andı!

Liverpool, Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için diz çöktü.

Liverpool, George Floyd'u andı!
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01 Haziran 2020 19:25
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajını paylaştı.



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