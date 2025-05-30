Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen'de forma giyen Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Liverpool, 35 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki Hollandalı sağ bekin transferiyle Trent Alexander-Arnold'un boşluğunu doldurdu.
BU SEZON NE YAPTI?
Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen formasıyla 48 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 5 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
Liverpool, 35 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki Hollandalı sağ bekin transferiyle Trent Alexander-Arnold'un boşluğunu doldurdu.
BU SEZON NE YAPTI?
Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen formasıyla 48 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 5 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
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