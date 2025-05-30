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Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!

Liverpool, Leverkusen'den Jeremie Frimpong'un transferini açıkladı.

calendar 30 Mayıs 2025 19:07 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Frimpong'u kadrosuna kattı!
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Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen'de forma giyen Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Liverpool, 35 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki Hollandalı sağ bekin transferiyle Trent Alexander-Arnold'un boşluğunu doldurdu.

BU SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen formasıyla 48 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 5 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.




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