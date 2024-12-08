Liverpool'da Salah hikayesi sürecek!

Liverpool, Muhammed Salah'la iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da Salah hikayesi sürecek!
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08 Aralık 2024 11:33
Liverpool'da sözleşmesi bitecek Muhammed Salah konusunda düğüm çözülüyor.

Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Salah'ın iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Liverpool, Salah ile yapılan anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 370 maçta 226 gol attı ve 101 asist yaptı.

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