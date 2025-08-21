21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Liverpool'da Frimpong şoku: Slot, sakatlığı açıkladı

Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong, hamstring sakatlığı nedeniyle milli araya kadar sahalardan uzak kalacak. Hollandalı oyuncu, kırmızı formayla yalnızca 2 maçta görev alabildi.

Liverpool'un yeni transferlerinden Jeremie Frimpong, hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Teknik direktör Arne Slot, yaptığı açıklamada Hollandalı sağ bekin milli ara sonuna kadar takıma dönemeyeceğini duyurdu.

Bayer Leverkusen'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Frimpong, Liverpool formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi ve 1 asistlik katkı sağladı.



Arne Slot, oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavi süreci başladı. Milli ara sonrası takıma katılmasını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Frimpong'un yokluğu, Liverpool'un savunma rotasyonunu etkilerken, genç yıldızın dönüş tarihi teknik heyet ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

