Liverpool'da Frimpong şoku: Slot, sakatlığı açıkladı

Liverpool'un yeni transferlerinden Jeremie Frimpong, hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Teknik direktör Arne Slot, yaptığı açıklamada Hollandalı sağ bekin milli ara sonuna kadar takıma dönemeyeceğini duyurdu.
Bayer Leverkusen'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Frimpong, Liverpool formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi ve 1 asistlik katkı sağladı.
Arne Slot, oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavi süreci başladı. Milli ara sonrası takıma katılmasını umuyoruz," ifadelerini kullandı.
Frimpong'un yokluğu, Liverpool'un savunma rotasyonunu etkilerken, genç yıldızın dönüş tarihi teknik heyet ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.