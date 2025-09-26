26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Liverpool'da Federico Chiesa kararı!

Liverpool, Giovanni Leoni'nin uzun süreli sakatlığının ardından Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

calendar 26 Eylül 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti.

Merseyside ekibi, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Southampton maçında sakatlanan Giovanni Leoni yerine Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ!


UEFA, Avrupa kupalarında oyuncu değişikliğe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda kural değişikliğine gitmişti.

Yapılan açıklamada "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" denilmişti.

RAKİBİ GALATASARAY!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Keşfet

