Liverpool'a Anfield'da soğuk duş! Yine Palace yine kayıp

İngiltere Lig Kupası 4. tur maçında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.
Anfield Road'da oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Ismaila Sarr (2) ve Yeremy Pino kaydetti. Liverpool'da Amara Nallo 79. dakikada direkt kırmız kart ile oyun dışı kaldı.
SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET
Lıverpool, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası dahil olmak üzere son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.
İşte Liverpool'un son 7 maçı:
- Crystal Palace 2-1 Liverpool
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Chelsea 2-1 Liverpool
- Liverpool 1-2 Manchester United
- Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
- Brentford 3-2 Liverpool
- Liverpool 0-3 Crystal Palace